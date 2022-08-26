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Общество26 августа 2022 9:46

С 1 октября зарплата бюджетников во Владимирской области вырастет на 6,1 процента

На эту меру поддержки направят 476,6 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

С 1 октября заработная плата работников региональных учреждений бюджетной сферы Владимирской области вырастет на 6,1 процента. Соответствующее распоряжение областной администрации подписал глава региона Александр Авдеев. Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений. Дополнительную финансовую помощь на эти цели муниципалитеты получат из областного бюджета.

Повышение зарплаты коснётся работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, лесного и сельского хозяйства. Действие этого распоряжения не распространяется на государственных и муниципальных служащих.

На реализацию этой меры поддержки из областного бюджета планируется направить 476,6 миллиона рублей.