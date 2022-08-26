Около 500 человек станут наблюдателями на выборах губернатора Владимирской области

фото АВО

25 августа на базе Владимирского филиала РАНХиГС более 60 человек из городов и районов региона прошли обучение для работы общественными наблюдателями на досрочных выборах губернатора области. Главная задача общественного наблюдателя – следить за тем, чтобы выборы прошли открыто и честно.

Заместитель председателя облизбиркома Сергей Щедрин рассказал об актуальных изменениях в избирательном законодательстве, правах и обязанностях тех, кто будет следить за ходом выборов. Во втором блоке учёбы участникам была предложена интерактивная игра: они разделились на несколько команд и разобрали нестандартные или конфликтные ситуации, которые могут возникнуть на участке.

Обучение проводится в 5 городах области. Всего до 29 августа планируется обучить около 500 общественных наблюдателей.