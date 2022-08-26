Мошенник обманул 90-летнюю пенсионерку из Коврова на 200 тысяч рублей

В Коврове задержали 33-летнего уроженца Владикавказа. Мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении 90-летней пенсионерки, был задержан у банкомата в одном из торговых центров города Коврова в момент перевода похищенных денег.

Установлено, в конце июля текущего года задержанный, выполнявший роль курьера в преступной мошеннической схеме, завладел деньгами в сумме 200 тысяч рублей, принадлежащими пожилой женщине.

Как сообщает областное УМВД, бабушка, взволнованная звонком якобы от «внучки» с сообщением о том, что та стала виновницей ДТП и ей требуются деньги за непривлечение к уголовной ответственности, действуя по указанию неизвестной, собрала все свои сбережения и передала их прибывшему по адресу мужчине.

Сам мужчина во всем признался. Установлено, что он не проживал по месту регистрации, перемещался по регионам и обманывал пожилых людей. Со слов задержанного, аналогичным образом были обмануты пожилые жители Иванова, Курска и ряда других крупных городов Центральной России.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.