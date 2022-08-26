В Гусь-Хрустальном районе экс-директор предприятия обманул два детских сада на полтора миллиона рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из бывших руководителей коммерческой организации в Гусь-Хрустальном районе. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемый, являясь исполнительным директором ООО «ГУРОМО», подготовил дефектные ведомости, содержащие завышенные данные об объеме работ по валке деревьев на территории детского сада поселка Мезиновский, на основании которых заключены договоры с дошкольным учреждением на общую сумму 1,1 млн. рублей. Вместе с тем, возглавляемое злоумышленником предприятие фактически выполнило работы на сумму чуть более 70 тысяч рублей, а получило за них всю сумму, предусмотренную договорами, сообщает областная прокуратура.

Аналогичная схема мошеннических действий использована обвиняемым в отношении детского сада деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района. В результате преступных действий детскому учреждению причинен ущерб в размере около 600 тысяч рублей.

Как уточняют в следственном комитете, свою вину коммерсант признал, ущерб возместил в полном объеме. Судом наложен арест на имущество мужчины на сумму более 1,8 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд.