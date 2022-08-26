За сутки во Владимирской области произошло три лесных пожара

Во Владимирской области из-за жаркой погоды класс пожарной опасности до сих пор высокий – 4,3.

За минувшие сутки в регионе произошло три лесных пожара на площади – 10,8 гектара. В настоящее время действует 1 пожар на площади 1 гектар в Селивановском районе. На тушении задействовано 69 человек и 28 единиц техники.

Для борьбы с лесными пожарами в регионе сформирован резерв из 93 человек и 100 единиц техники, находящийся в состоянии повышенной готовности. Осуществляется патрулирование лесного фонда: авиационное (дважды в течение дня) и наземное, его осуществляют 143 патрульные группы. Кроме того, в лесах работают 50 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель».

Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 154 возгорания на площади 163,2 гектара.