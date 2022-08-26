Владимирский "Россельхозцентр" исследует больше 7 тысяч гектаров полей

Специалисты филиала «Россельхозцентр» по Владимирской области заняты апробацией и регистрацией сортовых посевов. Озимые культуры проверены уже полностью. Сейчас агрономы завершают апробацию картофеля, многолетних трав и яровых зерновых культур.

В этом году от хозяйств поступило 100 заявок на апробацию. Сельхозтоваропроизводители предоставили на высеянные семена полный пакет документов, удостоверяющих происхождение и качество. Теперь эксперты филиала выезжают в поля: отбирают по специальной методике апробационные снопы или осматривают растения на корню.

– Основная работа у нас идет в Суздальском и Юрьев-Польском районах, но есть заявки и из других территорий, – говорит ведущий агроном владимирского филиала Россельхозцентра Дарья Назарова. – Общая площадь исследований составляет 7757 га. Из них 5730 га – это яровые зерновые и зернобобовые культуры, 325 га – многолетние травы, 115 га – поля с картофелем и 1587 га – озимые зерновые.

Как и в прошлые годы, специалисты Россельхозцентра оценивают результаты высева оригинальных, элитных и репродукционных семян. После успешного проведения полевой апробации посевы признаются сортовыми.

Точные итоги апробации и регистрации сортовых посевов сельскохозяйственных культур будут подведены в сентябре, но уже сейчас можно говорить о том, что во Владимирской области увеличились не только апробируемые площади, но и качественные показатели. Сортовая чистота посевов элитных семян и семян высших репродукций составляет 98,8-100%, подчеркивают во владимирском филиале Россельхозцентра.