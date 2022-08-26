Спортивный комплекс в поселке Золотково нуждается в реконструкции

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Представители Народного фронта во Владимирской области добиваются реконструкции спортивного комплекса в поселке Золотково Гусь-Хрустального района.

В апреле к ним обратились жители поселка с просьбой посодействовать в строительстве нового спортивного комплекса в населенном пункте. Сейчас для 3 тысяч человек функционирует единственный в поселке спорткомплекс, который давно не ремонтировали. Здесь есть секции бокса, футбола, волейбола, баскетбола, тенниса и других видов спорта.

Летом эксперты Народного фронта вместе с чиновниками от спорта и местными жителями выезжали в поселок Золотково, где осмотрели состояние спорткомплекса в населенном пункте. После чего приняли совместное решение о реконструкции спортивного объекта

«Комиссией по отбору капитального строительства муниципальной собственности для включения в государственную программу Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» принято решение о включении в программу мероприятий по реконструкции здания спортивного комплекса поселка Золотково Гусь-Хрустального района на 2023–2024 годы», – значится в официальном ответе департамента спорта и администрации Владимирской области.