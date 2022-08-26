Под Владимиром утонул еще один человек

25 августа во Владимирской области произошел еще один трагический случай на водоемах региона. На Заклязьменском водоеме из воды выловили мужчину 33 лет.

Изначально информация об очередной гибели на воде появилась в нескольких пабликах в социальных сетях. Однако позже эту информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Владимирской области. Правда, подробностей о гибели пока немного.

В любом случае, в этом году во Владимирской области на воде погибли уже 39 человек. Чаще всего взрослые гибнут из-за того, что лезут в воду после употребления алкоголя, а дети гибнут из-за невнимательности взрослых.

UPD:

Следственный комитет сообщил, что они проводят доследственнуую проверку. По версии следствия, мужчина залез в пожарный пруд в состоянии алкогольного опьянения. На следующее утро на берегу его вещи обнаружили очевидцы и вызвали полицию. Тело погибшего извлекли из водоема около 15.30. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.