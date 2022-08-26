Во Владимирской области 26 августа коронавирус подтвержден у 211 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 августа лабораторно подтверждено 211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

47 случаев во Владимире, 24 - в Александровском, 21 - в Ковровском, 20 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 13 - в Петушинском, по 12 - в Киржачском и Суздальском районах, 10 - в Кольчугинском, 8 - в Юрьев-Польском, 7 - в Радужном, 5 - в Вязниковском, по 4 - в Собинском и Камешковском, по 3 - в Судогодском, Гороховецком и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 155380 случаев заболевания (42111 сл. в г. Владимире, 17098 сл. в Муромском, 18269 сл. в Ковровском, 5748 сл. в Петушинском, 7511 сл. в Кольчугинском, 10003 сл. в Александровском, 6614 сл. в Юрьев-Польском, 13123 сл. в Гусь-Хрустальном, 1609 сл. в Судогодском, 3368 сл. в Собинском, 1476 сл. в г. Радужный, 5112 сл. в Киржачском, 3335 сл. в Камешковском, 2931 сл. в Гороховецком, 4056 сл. в Меленковском, 5501 сл. в Вязниковском, 5381 сл. в Суздальском, 2134 сл. в Селивановском).