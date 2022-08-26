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Здоровье26 августа 2022 6:24

Во Владимирской области 26 августа коронавирус подтвержден у 211 человек

И это больше, чем за минувшие сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 августа лабораторно подтверждено 211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

47 случаев во Владимире, 24 - в Александровском, 21 - в Ковровском, 20 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 13 - в Петушинском, по 12 - в Киржачском и Суздальском районах, 10 - в Кольчугинском, 8 - в Юрьев-Польском, 7 - в Радужном, 5 - в Вязниковском, по 4 - в Собинском и Камешковском, по 3 - в Судогодском, Гороховецком и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 155380 случаев заболевания (42111 сл. в г. Владимире, 17098 сл. в Муромском, 18269 сл. в Ковровском, 5748 сл. в Петушинском, 7511 сл. в Кольчугинском, 10003 сл. в Александровском, 6614 сл. в Юрьев-Польском, 13123 сл. в Гусь-Хрустальном, 1609 сл. в Судогодском, 3368 сл. в Собинском, 1476 сл. в г. Радужный, 5112 сл. в Киржачском, 3335 сл. в Камешковском, 2931 сл. в Гороховецком, 4056 сл. в Меленковском, 5501 сл. в Вязниковском, 5381 сл. в Суздальском, 2134 сл. в Селивановском).