Во Владимире женщина нарушила условия покупки квартиры на материнский капитал

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством областного центра, было установлено, что в 2013 году жительница Владимира приобрела на средства маткапитала квартиру, часть которой в течение полугода была обязана оформить на своего сына.

Однако на момент проверки оказалось, что квартира на ребенка так и не была оформлена, а мама была единственной владелицей жилья. Прокуратура обратилась с иском в Ленинский районный суд, потребовав обязать женщину устранить это нарушение, и оформить часть квартиры на сына.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.