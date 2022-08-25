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Общество25 августа 2022 14:12

Во Владимире женщина нарушила условия покупки квартиры на материнский капитал

Она не оформила долю в новом жилище на своего ребенка
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством областного центра, было установлено, что в 2013 году жительница Владимира приобрела на средства маткапитала квартиру, часть которой в течение полугода была обязана оформить на своего сына.

Однако на момент проверки оказалось, что квартира на ребенка так и не была оформлена, а мама была единственной владелицей жилья. Прокуратура обратилась с иском в Ленинский районный суд, потребовав обязать женщину устранить это нарушение, и оформить часть квартиры на сына.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.