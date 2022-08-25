В Ковровском районе 17 человек тушили деревенский жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.32 диспетчеры Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов из деревни Алексеевское, где загорелся дом №8.

Как выяснилось, вызов был поздним, и на момент прибытия горел по всей площади не только дом, но и стоящий рядом с ним сарай.

На место выезжали девять сотрудников МЧС на трех машинах. Помощь им оказали два человека на одной машине, прибывшие от муниципального пожарного поста поселка Красный Октябрь, два человека на одной машине от добровольной пожарной команды Восток-1, и еще четыре человека, также прибывшие на одном автомобиле, от воинской части.

В результате совместными усилиями удалось предотвратить распространение огня, после чего дом и сарай были полностью потушены на площади 79 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.