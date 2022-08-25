Первые работы по благоустройству парка у ДТЮ начнутся в следующем году

25 августа ЦУР организовал прямую трансляцию с главой Владимира Андреем Шохиным. Там градоначальнику был задан вопрос, когда же начнется благоустройство парка у ДТЮ. Концепцию утвердили еще два года назад.

Заросшую садами северо-западную часть практически не будут трогать, сделав пару тропинок. Обязательно сохранят пруды. Ядром будущего парка станет ДДЮТ. Система спортивных и детских площадок сформирована несколькими кластерами: севернее здания ДТЮ - в створе улицы Университетской, восточнее ДТЮ - вдоль улицы Стрелецкий Мыс, в помещении общественного центра и на променаде вдоль верхней набережной реки Лыбеди над прудами. Не забудут и Леонтьев родник, его облагородят, а рядом планируется разместить открытый павильон.

- В прошлом году мы заказали проект, он прошел экспертизу. Обустройство прудов возьмет на себя областная администрация. Первые работы начнутся уже в следующем году, - сообщил Андрей Шохин.