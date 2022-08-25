В Юрьев-Польском районе отец и сын украли из храма пожертвования прихожан

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Кольчугинский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю и его несовершеннолетнему сыну. Оба обвинялись в совершении восьми краж на территориях Кольчугинского и Юрьев-Польского районов.

Суд установил, что летом 2021 года отец и сын взломали навесной замок двери и пробрались в Свято-Покровский храм села Лыково, откуда украли деньги, собранные прихожанами в качестве пожертвований, а также некоторые вещи из церковной утвари.

Впоследствии родственники занимались кражами из сельских магазинов, жилых домов и сараев. Наконец, полицейские задержали обоих при попытке достать украденные вещи из тайника, организованного после очередной кражи.

С учетом всех обстоятельств суд признал отца и сына виновными. Первый получил 3 года колонии общего режима, второй — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.