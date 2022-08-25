Роспотребнадзор запретил купаться на Семязино и Глубоком

Региональное управление Роспотребнадзора, проверив качество воды во владимирских водоемах, где разрешено купаться (Семязинский пруд и озеро Глубокое), пришла к выводам, что вода там не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

В итоге, на этих водоемах теперь запрещено купаться во избежание возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Отдыхающим при посещении пляжа следует обращать внимание на сигнал, по которому они могут определить о возможности или запрете купания - это желтый или черный флаг, поднятый на мачте. В случае поднятия черного флага – купание запрещено. Если вверх поднят желтый флаг - купание разрешается. В настоящее время на мачтах возле указанных водоемов поднят черный флаг - «Купание запрещено» и установлены информационные аншлаги.

В мэрии просят владимирцев забыть о купании ради собственной безопасности, благо, что до конца лета в целом осталось не долго.