Владимирский Губернаторский симфонический оркестр откроет 25-й сезон

Открытие юбилейного сезона Владимирского Губернаторского симфонического оркестра состоится 26 августа в 18.30.

За прошедших 24 сезона оркестр под руководством Артема Маркина прошел большой творческий путь: исполнено более 800 концертных программ, включающих симфонические и камерные произведения, оперы в концертном исполнении («Кармен», «Евгений Онегин», «Алеко»), композиции в стилях симфо-джаз и симфо-рок, мюзикл «Гардемарины».

В программе открытия прозвучат шедевры двух величайших композиторов: Симфония №5 Чайковского и Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Солистка - Маргарита Гладышева, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Ныне Маргарита является студенткой 1 курса Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Исполнении юной талантливой скрипачки отличается виртуозностью, большой силой звука, тонкостью воплощения музыкальных образов.