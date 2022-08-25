Владимирская гимназия №3 вошла в топ-50 по поступлению выпускников в медицинские вузы России

По результатам ежегодного исследования федерального рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика», гимназия № 3 города Владимира вошла в топ-50 лучших школ России в номинации «конкурентоспособность выпускников в сфере «Медицина».

Муниципальная гимназия № 3 заняла в рейтинге 26 место, опередив сотни школ Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников и областных центров Российской Федерации.

Профильные рейтинги, определяющие лучшие общеобразовательные школ страны, показывают, насколько успешно выпускники поступают в институты и университеты на наиболее востребованные специальности — в частности, медицинские.

По итогам 2021 года гимназия № 3 также была включена в топ-50 общероссийского школьного «медицинского рейтинга», но год назад занимала 40-е место, а теперь значительно улучшила свои позиции.