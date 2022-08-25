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Происшествия25 августа 2022 11:03

В Вязниковском районе при ремонте ФАПа украдено более 180 тысяч рублей

Преступление совершено генеральным директором компании-подрядчика
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковский городской суд вынес обвинительный приговор гендиректору ООО «Тепло». Женщина обвинялась в совершении мошенничества с использованием служебного положения.

Суд установил, что руководитель компании заключила договор с Вязниковскйо районной больницей на работы по капитальному ремонту помещений и коммуникаций фельдшерско-акушерского пункта в селе Станки.

При этом женщина ввела главврача и его подчиненных в заблуждение относительно объема работ, и таким образом похитила 180 тысяч рублей.

Свою вину гендиректор признала полностью и возместила всю сумму ущерба. С учетом всех обстоятельств дела Вязниковский городской суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.