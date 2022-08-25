Малоимущие многодетные семьи Владимирской области получат выплату на школьную форму

Департамент социальной защиты населения напоминает, что законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, предусмотрена ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей, учащихся в общеобразовательных организациях. В 2022 году размер этой единовременной выплаты составляет 2133 рубля.

Выплата производится на каждого ребёнка, учащегося в общеобразовательном учреждении, перед началом нового учебного года на основании удостоверения многодетной семьи, письменного заявления одного из родителей и справки на ребёнка из общеобразовательного учреждения.

В текущем году единовременная выплата на школьную и спортивную форму в регионе предоставлена на более чем 3 тысячи детей.