В День города владимирцы смогут получить консультацию врачей

27 августа, в День города, жители и гости праздника смогут получить консультацию врачей. Профилактическая акция "Город здоровья" состоится с 12 до 16 часов на улице Гагарина.

В этот день все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти онкоскрининг слизистой ротовой полости, определить индекс массы тела, получить консультацию кардиолога, нарколога, ортопеда, ортодонта, врача спортивной медицины, проконсультироваться по теме материнства и детства, планирования семьи и по другим вопросам женского здоровья.

В профилактической акции будут задействованы специалисты Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, Областного перинатального центра, Областного наркодиспансера, Областного центра спецмедпомощи, Областной стоматологической поликлиники, Городской поликлиники №2 г.Владимира, Городской больницы №4 г. Владимира

В рамках акции состоятся конкурс среди детей с целью продвижения здорового образа жизни, проведение опроса по ведению ЗОЖ, мастер-класс по оказанию доврачебной помощи, фотосессия и много других праздничных активностей.