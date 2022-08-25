Областной избирком получил больше миллиона бюллетеней для голосования на выборах губернатора

Фото предоставлено Избирательной комиссией Владимирской области

25 августа полиграфическая организация «Агентство дизайна и рекламных технологий» передала Избирательной комиссии области 1 085 500 бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора, из них 104 тысячи - для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), которые будут установлены на 60 избирательных участках в Коврове и Радужном. Бракованные и лишние экземпляры в соответствии с законом были уничтожены.

В ближайшие несколько дней бюллетени будут доставлены в территориальные избиркомы на автомобилях, оборудованных системой «Глонасс». Каждое транспортное средство пломбируется индивидуальной одноразовой пломбой, которой присваивается свой номер. В терризбиркомах будет произведен контрольный пересчет бюллетеней, затем их передадут в участковые избирательные комиссии.

Бюллетень изготовлен в формате А4. Фамилии пяти зарегистрированных кандидатов размещаются в нем в алфавитном порядке. Каждый бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения и свободное место в правом верхнем углу для подписей двух членов УИК с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии. На лицевой стороне бюллетеня нанесена фоновая защитная сетка светло-синего цвета. На бюллетенях для КОИБ сетка нанесена на оборотной стороне.