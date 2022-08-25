Владимирский Роспотребнадзор проверил на загрязнение смог от пожаров

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, атмосферный воздух региона был проверен 24 августа путем исследований в областном Центре гигиены и эпидемиологии.

В ходе лабораторного анализа образцы воздуха проверялись на содержание в них загрязняющих веществ, которые свойственны процессу горения, в том числе азота диоксида, формальдегида, оксида углерода, серы и диоксида.

Во Владимире пробы взяли у дома №7 по улице Горького, у дома №6 по Суздальскому проспекту и у дома №6 по улице Фатьянова.

Также были отобраны пробы в Собинском районе в населенных пунктах Черкутино, Филино, Васильевка, Арсехово и Перебор и в СНТ «Текстильщик». Также воздух на анализ взяли в Петугинском районе с территорий собственно города Петушки, из города Костерево и поселка Нагорный.

Как показали исследования, предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах воздуха нет. Контроль за его состоянием будет продолжаться.