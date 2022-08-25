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Общество25 августа 2022 9:12

Владимирский Роспотребнадзор проверил на загрязнение смог от пожаров

Как оказалось, опасности дымка не представляет
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, атмосферный воздух региона был проверен 24 августа путем исследований в областном Центре гигиены и эпидемиологии.

В ходе лабораторного анализа образцы воздуха проверялись на содержание в них загрязняющих веществ, которые свойственны процессу горения, в том числе азота диоксида, формальдегида, оксида углерода, серы и диоксида.

Во Владимире пробы взяли у дома №7 по улице Горького, у дома №6 по Суздальскому проспекту и у дома №6 по улице Фатьянова.

Также были отобраны пробы в Собинском районе в населенных пунктах Черкутино, Филино, Васильевка, Арсехово и Перебор и в СНТ «Текстильщик». Также воздух на анализ взяли в Петугинском районе с территорий собственно города Петушки, из города Костерево и поселка Нагорный.

Как показали исследования, предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах воздуха нет. Контроль за его состоянием будет продолжаться.