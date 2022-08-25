В Коврове задержан водитель, сбивший 14-летнюю девочку

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство организовало проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося в половине девятого вечера 24 августа на автодороге «Мелехово-Великово-Медынцевл», когда водитель «Лады» десятой модели насмерть сбил девочку 2007 года рождения, находившуюся на краю проезжей части.

Следователи полиции Коврова возбудили по данному факту уголовное дело. Водителя задержали, но пока мера пресечения ему не выбрана. Следователи ходатайствуют о заключении его под стражу.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой Владимирской области.