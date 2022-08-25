Владимирский гимнаст Юрий Королев отмечает юбилей

Один из самых титулованных спортсменов Владимирской области Юрий Королев отмечает сегодня свой 60-й день рождения.

Двукратныи абсолютныи чемпион мира, четырехкратныи чемпион мира в отдельных видах многоборья, трехкратныи чемпион мира в командном первенстве, пятикратныи чемпион Европы в отдельных видах многоборья, триумфатор Рима, Варны, Монреаля и Пекина Юрий Королев и сегодня находится в прекрасной физической форме!

Говорят, Юрий Королев сразу покорил мировых судей своей непринужденностью и озорством. «Так смешно он радовался высоким оценкам. Сделает удачно соскок, подпрыгнет на месте, выбросит руку вверх и бежит вприпрыжку. Представляете, как улыбались судьи? Вот так новичок-озорничок!», - вспоминал Николай Андрианов.

Юрий Королев закончил карьеру спортсмена незадолго до развала СССР. Потом был период, когда он поездил по миру, помогал поднимать уровень гимнастов в других странах, но так же, как и Николай Андрианов, вернулся домой. Сейчас он работаем тренером во Владимире.

Желаем Юрию Николаевичу крепкого здоровья и активной насыщенной жизни еще долгие годы!