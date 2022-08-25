Во Владимирской области за сутки произошло шесть лесных пожаров

Как сообщает департамент лесного хозяйства Владимирской области по состоянию на утро 25 августа, в регионе за истекшие 24 часа было выявлено шесть пожаров в лесополосах на общей площади 11,25 гектара. На этот раз горения происходили в Селивановском, Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах. Причем в последнем пожар случился на территории Национального парка «Мещера» на площади 1,9 гектара.

В настоящее время остается один пожар - в Селивановском лесничестве на площади 2 гектара, его тушат 30 человек на 12 единицах техники.

Что касается запаха гари и дымки, которую еще видят владимирцы — это следствия лесных пожаров, происходящих в Рязанской области.

Вместе с тем, в департаменте лесного хозяйства отметили, что в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах накануне прошли дожди, что положительно сказалось на обстановке.