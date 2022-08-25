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Происшествия25 августа 2022 6:25

В Муромском районе мужчина пострадал на пожаре в жилом доме

Происшествие случилось в деревне Чаадаево около пяти часов вечера 24 августа
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.59 диспетчеры пожарной охраны получили вызов из деревни Чаадаево, где огонь охватил дом №112 по улице Муромской.

На место выехали 19 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия дом полыхал по всей площади — как оказалось, вызов был поздний.

Пожарные локализовали и потушили пожар, площадь которого составила 144 квадратных метра. К сожалению, в огне пострадал мужчина 1948 года рождения, которому была оказана медицинская помощь.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.