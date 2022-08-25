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Происшествия25 августа 2022 6:19

В Ковровском районе 14-летняя девочка погибла под колесами автомобиля

Трагическое происшествие случилось вечером 24 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 20.30 на автомобильной дороге «Мелехово-Великово-Мединцево».

По предварительным данным Госавтоинспекции, на неосвещенном участке дороги 31-летний водитель «Лады» сбил 14-летнюю девочку, находившуюся на правом крае проезжей части. К сожалению, от полученных травм девочка скончалась на месте ДТП до приезда бригады «скорой помощи».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Информация уточняется.