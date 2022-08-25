В Ковровском районе 14-летняя девочка погибла под колесами автомобиля

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 20.30 на автомобильной дороге «Мелехово-Великово-Мединцево».

По предварительным данным Госавтоинспекции, на неосвещенном участке дороги 31-летний водитель «Лады» сбил 14-летнюю девочку, находившуюся на правом крае проезжей части. К сожалению, от полученных травм девочка скончалась на месте ДТП до приезда бригады «скорой помощи».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Информация уточняется.