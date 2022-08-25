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Происшествия25 августа 2022 6:13

В Гусь-Хрустальном 30 человек эвакуировали из цеха во время пожара

Происшествие случилось вечером 24 августа на улице Транспортной
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.48 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о возгорании, случившемся в производственном здании ООО «Бау-Текс» на улице Транспортной, 30.

К месту ЧП выехали 24 сотрудника Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона на восьми пожарных машинах. К моменту их прибытия оказалось, что в одном из цехов происходит сильное задымление.

В результате пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров, перекинуться на другие помещения огню не дали. К счастью, никто из людей не пострадал, внутри здания повреждения получила камеры пропитывающей установки.

В настоящее время дознаватели МЧС начали выяснять причину пожара.