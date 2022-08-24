Владимирский областной суд оставил в силе приговор уклонисту

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, ранее приговором Собинского городского суда местный житель был приговорен к 100 тысячам рублей штрафа за уклонение от призыва на военную службу.

Суд установил, что в 2014 году призывная комиссия признала молодого человека годным к службе, а с осени 2015 года он получил отсрочку от армии в связи с поступлением в колледж. Однако по окончании учебы в 2017 году парень так и не явился в военкомат по повесткам. В результате на него было возбуждено уголовное дело.

Владимирский областной суд пересмотрел дело в порядке апелляции. Молодой человек и его защитник утверждали, что преступления не было, и просили его оправдать. Однако вторая инстанция в итоге оставила приговор без изменения и он вступил в законную силу.