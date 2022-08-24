Три района Владимирской области получили 12 миллионов рублей на развитие спорта

Глава региона Александр Авдеева направил трём муниципальным образованиям Владимирской области дополнительно 12 миллионов рублей на развитие физкультуры и спорта.

Так, Гусь-Хрустальному району выделено почти 5,5 миллионов рублей на приобретение микроавтобуса «Газель» для спортивной школы «Мещёра» (в ней занимается более 400 детей из окрестных небольших посёлков, юные спортсмены показывают отличные результаты в боксе и полиатлоне. Транспорт необходим школе для организации поездок воспитанников на соревнования) и снегохода с многофункциональным оборудованием для спорткомплекса «Золотково» (в одноимённом посёлке активно развивается секция по лыжным гонкам, новая техника нужна для прокладки лыжной трассы).

В Муроме будет приобретено и смонтировано специальное покрытие для волейбольной площадки за 4,3 миллиона рублей, а в посёлке Балакирево Александровского района по просьбе жителей за 2,3 миллиона рублей на стадионе появится трибуна для зрителей.