Министр МЧС России заявил, что во Владимирской области скрывали торфяной пожар

Видеотрансляция с совещания, состоявшегося 24 августа, размещена на официальном сайте Президента России.

В ходе доклада по пожароопасной обстановке в стране министр МЧС Александр Куренков подробно остановился на пожарах в Рязанской области, после чего перешел к событиям, произошедшим уже во Владимирской области, куда он выезжал лично сразу после визита в рязанские леса.

- В этот же день оценил пожароопасную обстановку в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Благодаря своевременно принятым мерам удалось на начальном этапе выявить сокрытие информации о развитии начального этапа торфяного пожара, и принять необходимые меры для скорейшей его локализации и ликвидации, - доложил министр главе государства.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что речь шла не о сокрытии факта, а о том, что предприятие, на территории которого начался пожар, изначально пыталось потушить его своими силами. Когда сотрудники поняли, что сделать это не получится, они тут же вызвали на место подразделения МЧС.

Напомним — торфяной пожар площадью около 4 гектаров начался на прошлой неделе близ села Панфилово Гусь-Хрустального района и 21 августа был полностью ликвидирован. На его тушение в помощь владимирской группировке сил и средств прибыла подмога из Москвы, включая 30 автополивочных цистерн, которые занимались подвозом воды.