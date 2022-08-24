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Общество24 августа 2022 12:24

Во Владимире будут судить подростка, который грозился взорвать Золотые ворота

Таким образом несовершеннолетний решил похулиганить
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении несовершеннолетнего владимирца, которого обвиняют в "заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры".

По информации с сайта суда, весной этого года подросток разместил в интернете информацию о якобы готовящемся взрыве Золотых ворот. Информация оказалась ложной. Было установлено, что подросток действовал из хулиганских побуждений, с целью нарушения общественного порядка и дестабилизации обстановки.

Судебное разбирательство назначено на 31 августа. Подростку может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Возможно, приговор будет мягче, поскольку подростку нет еще 18 лет.