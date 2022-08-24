Во Владимире начинают работу сезонные ярмарки по торговле овощами и фруктами

В мэрии Владимира сообщают об организации работы ярмарок-выставок сельскохозяйственной продукции. Помимо уже работающей с 1 июля ярмарки на территории парковки напротив дома №10 по улице Батурина, ярмарки-выставки со свежими овощами и фруктами откроются в районе дома №62 по улице Юбилейной и в районе дома №15 по улице Василисина.

Ярмарки сельскохозяйственной продукции будут работать с 1 сентября по 14 ноября 2022 года. На них будет организовано проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также контроль за качеством реализуемой продукции. Следить за порядком будут сотрудники УМВД России по городу Владимиру.