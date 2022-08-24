В Коврове спасатели нашли 4-летнего ребенка, в одиночку ушедшего из дома

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, на днях им поступила информация от оперативного дежурного о том, что на территории города полиция разыскивает 4-летнего мальчика. Ребенка, схожего по приметам, буквально только что видели в ТЦ «Ковров-Молл», куда и отправились спасатели.

По прибытию они действительно нашли того самого мальчика, который охотно рассказал спасателям обо всем, включая то, что действительно сам ушел из дома. Вскоре примчались встревоженные родители, которые забрали малыша.

Как выяснилось, мальчик ухитрился проскользнуть мимо родителей, взять беговел и пойти на изучение родного города. К счастью, ребенок нисколько не пострадал и благополучно вернулся вместе с мамой и папой домой. По словам спасателей, путь ребенка составил порядка 3 километров, при этом почти никто из прохожих не обратил на него внимание - мальчик оставался незамеченным, пока не добрался до торгового центра.