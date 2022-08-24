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Общество24 августа 2022 11:15

В Ковровском районе обнаружена нелегальная вырубка леса

Ее обнаружили в ходе прокурорской проверки сотрудники городского надзорного ведомства
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что в Осиповском участковом лесничестве Ковровского лесничества неизвестные вырубили хвойные деревья на общую сумму 998 тысяч рублей.

Материалы были направлены в полицию, следователи которой на днях возбудили уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений в крупном размере». К сожалению, пока нелегальных лесорубов не нашли.

Расследование уголовного дела находится на контроле Ковровского городского прокурора.