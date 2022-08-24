В восстановленном свинокомплексе в Александровском районе будет создано 500 рабочих мест

В Александровском районе идут работы по восстановлению деятельности свинокомплекса (бывшего ООО "Мортадель").

Проект включает в себя строительство комбикормового завода, реконструкцию свиноводческого комплекса, цеха убоя и переработки охлажденного мяса. Общий объем инвестиций в проект составит 3,75 миллиарда рублей. Проектная мощность - 310 тысяч голов скота в год. В результате реализации проекта планируется создать 500 рабочих мест.

- Убедились, что работы ведутся в соответствии с графиком: восстановлены ограждение территории и убойный цех, приступили к наладке оборудования. Восстановлена кровля на всех 9 корпусах свинокомплекса, в двух корпусах заканчиваются ремонтные работы, заказано недостающее оборудование. Приступили к ремонтным работам в других корпусах, ведётся строительство новых санитарных пропускников. Надеюсь, что к концу года на комплекс будут завезены первые хрюшки! - сообщил на своей странице ВКоетакте директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.