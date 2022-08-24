В Гороховце мужчина похитил электроинструменты с бывшей работы

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района на днях завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту «Кражи».

В преступлении обвиняется 32-летний местный житель. По версии следствия, мужчина знал, что бокс, в котором хранились электроинструменты, не запирался. Поэтому он свободно пробрался внутрь и стащил инвентарь на 8000 рублей.

Мужчину задержали, после чего он добровольно выдал украденные инструменты. Свою вину в ходе следствия он признал.

Скоро уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.