Владимирский спортсмен стал победителем кубка МЧС по боксу

С 15 по 21 августа в подмосковных Химках прошёл Кубок МЧС России по боксу среди мужчин. Финал состоялся 21 августа в Москве в «Парке им. Горького», сообщает владимирская федерация бокса. Участие приняли 49 боксёров - сотрудников МЧС из разных регионов.

Начальник караула пожарно-спасательной части №1 г. Владимира ГУ МЧС России по Владимирской области старший лейтенант внутренней службы мастер спорта России Илья Будный стал победителем турнира в весовой категории до 92 кг. Также он награждён специальным призом «За волю к победе».

В первом поединке Илья одержал победу над Денисом Батищевым из Иркутской области, а в финале победил Рената Набиева из Дагестана.