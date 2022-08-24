На площади Победы во Владимире автобус врезался в столб

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В районе 9.20 во Владимире на площади Победы произошло ДТП с участием автобуса 32-го маршрута. Сообщение об этом появилось в группе "Подслушано автомобилистов Владимир".

Как пишут очевидцы, водитель автобуса не виноват в ДТП. Он ехал по крайне полосе в сторону Юрьевца, когда его подрезал легковой автомобиль. Водитель, пытаясь избежать столкновения, резко повернул к обочине дороги и врезался в столб. К счастью, в результате этого никто в автобусе не пострадал. Однако какое-то время в районе площади Победы были проблемы с пробками.

За последнее время общественный транспорт регулярно попадает в сводки ГИБДД. ДТП с участием автобусов стали частым явлением. Аварийность выросла в два раза, а сами водители говорят, что виной всему гонки водителей.