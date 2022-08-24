Туристический маршрут в Суздале благоустроят за 34 миллиона рублей

В сентябре в Суздале начнут благоустраивать туристический маршрут от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря. Работы выполнят за 34 миллиона рублей. Сначала подрядчик должен провести научно-исследовательскую археологическую работу, в которую входит наблюдение и раскопки.

В документации сообщается, что "проектируемая территория расположена в центральной части города, на левом берегу реки Каменка. Туристический маршрут проходит от улицы Слободская, в районе дома № 32, далее вблизи территории стадиона «Спартак» и выходит на улицу Гастева, в районе дома № 14. Затем по территории Александровского монастыря, улице Гастева, вдоль левого берега реки Каменка и до территории Спасо-Евфимиевского монастыря".

Кроме демонтажа и замены покрытий, предстоит построить пешеходный мост, разместить малые архитектурные формы, сделать подсветку. Работы должны быть завершены к до декабря следующего года.