Во Владимирской области 24 августа 2022 года коронавирусом заболели 179 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 августа 2022 года лабораторно подтверждено 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как они распределились: 37 сл. в г.Владимире, 23 сл. в Муромском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Петушинском, 15 сл. в Александровском, 13 сл. в Суздальском, 11 сл. в Ковровском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в г. Радужный, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 154977 случаев заболевания (42021 сл. в г. Владимире, 17063 сл. в Муромском, 18232 сл. в Ковровском, 5716 сл. в Петушинском, 7490 сл. в Кольчугинском, 9961 сл. в Александровском, 6596 сл. в Юрьев-Польском, 13088 сл. в Гусь-Хрустальном, 1605 сл. в Судогодском, 3362 сл. в Собинском, 1461 сл. в г. Радужный, 5091 сл. в Киржачском, 3325 сл. в Камешковском, 2926 сл. в Гороховецком, 4052 сл. в Меленковском, 5495 сл. в Вязниковском, 5359 сл. в Суздальском, 2134 сл. в Селивановском).