Во Владимирской области районам выделили деньги на учреждения культуры

На эти средства будут производиться ремонты и закупка оборудования для досуговых учреждений муниципалитетов.

Так, более 47 миллионов направлено в Кольчугино на ремонт и оснащение городского Центра культуры, молодежной политики и туризма.

Еще 15,5 миллионов получил Юрьев-Польский район на капитальный ремонт зрительного зала детской школы искусств и на покупку светодиодного экрана с необходимым оборудованием для этой же школы.

Еще 6,3 миллиона рублей направили в Гусь-Хрустальный район, где на эти средства купят звуковое и световое оборудование, а также мебель для клуба поселка Золотково.

Меленковскому району досталось 2,7 миллиона рублей на Архангельский дом культуры и Пановский дом культуры. На эти деньги купят звуковую и световую аппаратуру, одежду сцены, компьютеры, мебель и интерактивные доски. Также 718 тысяч рублей получил Архангельский филиал Центральной библиотечной системы на покупку мебели, компьютеров и интерактивной доски.