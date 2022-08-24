Дым и гарь во Владимир принесли рязанские пожары

В среду, 24 августа к запаху гари, что появился в областной столице еще накануне, добавился дым. На окраинах города его было отчетливо видно. Как пишут владимирцы в социальных сетях, он напоминал своего рода туман.

Как пояснили нам в департаменте лесного хозяйства, и дым, и запах гари во Владимир принесли лесных пожары в Рязанской области, которые бушуют со страшной силой с 7 августа. Что касается обстановки в регионе, то вчера в области было зафиксировано два небольших очага природных пожаров — в Гороховецком районе горел лес на площади 0,01 гектара и в Заречном лесничестве Петушинского района на площади 0,2 гектара.