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Общество24 августа 2022 6:46

Дым и гарь во Владимир принесли рязанские пожары

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

В среду, 24 августа к запаху гари, что появился в областной столице еще накануне, добавился дым. На окраинах города его было отчетливо видно. Как пишут владимирцы в социальных сетях, он напоминал своего рода туман.

Как пояснили нам в департаменте лесного хозяйства, и дым, и запах гари во Владимир принесли лесных пожары в Рязанской области, которые бушуют со страшной силой с 7 августа. Что касается обстановки в регионе, то вчера в области было зафиксировано два небольших очага природных пожаров — в Гороховецком районе горел лес на площади 0,01 гектара и в Заречном лесничестве Петушинского района на площади 0,2 гектара.