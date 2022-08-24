Во Владимире на пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 46 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.43 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Мира, 6 «а».

На место были направлены 29 сотрудников МЧС на восьми пожарных машинах. К моменту их приезда из окна квартиры на седьмом этаже валил дым. Из дома были эвакуированы 46 человек, которые вышли на улицу самостоятельно, еще пять человек были спасены пожарными при помощи спасательных устройств.

Оказалось, что в квартире сгорела кухня, площадь пожара оказалась небольшой — 5 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.