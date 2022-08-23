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Общество23 августа 2022 14:04

Во Владимире алиментщика ограничили в правах пользования «КамАЗом»

В результате владимирец выплатил всю сумму задолженности
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, в отделение по фрунзенскому району пришла мама мальчика, который остался с ней после развода родителей. По словам женщины, 39-летний отец ребенка не платит алименты вот уже несколько лет, и в результате скопил долг более 290 тысяч рублей.

Сперва судебный пристав попытался взыскать долг с банковских счетов горе-папаши, но в результате действенной мерой оказалось наложение ограничение на регистрационные действия на тягач марки «КамАЗ», принадлежащий мужчине.

Сразу после этого он нашел деньги и выплатил всю сумму долга. Исполнительное производство было окончено.