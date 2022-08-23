Во Владимире алиментщика ограничили в правах пользования «КамАЗом»

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, в отделение по фрунзенскому району пришла мама мальчика, который остался с ней после развода родителей. По словам женщины, 39-летний отец ребенка не платит алименты вот уже несколько лет, и в результате скопил долг более 290 тысяч рублей.

Сперва судебный пристав попытался взыскать долг с банковских счетов горе-папаши, но в результате действенной мерой оказалось наложение ограничение на регистрационные действия на тягач марки «КамАЗ», принадлежащий мужчине.

Сразу после этого он нашел деньги и выплатил всю сумму долга. Исполнительное производство было окончено.