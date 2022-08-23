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Общество23 августа 2022 13:39

В Камешково прокуратура добивается лишения прав водителя с шизофренией

Диагноз был установлен после получения им водительского удостоверения
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского района в ходе проверки исполнения законодательства в области безопасности дорожного движения обнаружила, что один из водителей по состоянию здоровья непригоден к управлению транспортом.

Выяснилось, что мужчина имеет водительское удостоверение на легковой автомобиль, однако уже после его получения проходил лечение в Камешковской ЦРБ с диагнозом «шизофрения параноидная, эпизодический тип лечения».

Данный диагноз запрещает управлять транспортом, поэтому прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав лишить водителя удостоверения.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.