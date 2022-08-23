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Происшествия23 августа 2022 13:18

Во Владимире у сотрудницы кафе похитили с барной стойки сотовый телефон

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 17 августа в полицию обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что трудится в одном из местных кафе, и во время работы пропал ее телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, телефон она на время оставила без присмотра на барной стойке.

Сотрудники полиции вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 52-летний безработный владимирец. Мужчину задержали, телефонный аппарат у него нашли и изъяли.

В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело, на время следствия подозреваемого отправили за решетку.