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Общество23 августа 2022 12:43

В Гусь-Хрустальном инвалид пожаловался на отсутствие пандуса в подъезде

Мужчина был вынужден обратиться в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального района провело проверку по обращению местного жителя. В ходе проверки установлено, что инвалид-колясочник не имеет возможности свободно выходить из собственной квартиры, так как лестница его подъезда не приспособлена для инвалидов.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд с иском, потребовав от горадминистрации обустроить на лестнице пандус и подъемное устройство у подъезда, а также привести в должный вид дверной проем.

Суд встал на сторону инвалида и удовлетворил иск надзорного ведомства, которое взяло на контроль фактическое исполнение судебного решения.