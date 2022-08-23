В Гусь-Хрустальном инвалид пожаловался на отсутствие пандуса в подъезде

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального района провело проверку по обращению местного жителя. В ходе проверки установлено, что инвалид-колясочник не имеет возможности свободно выходить из собственной квартиры, так как лестница его подъезда не приспособлена для инвалидов.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд с иском, потребовав от горадминистрации обустроить на лестнице пандус и подъемное устройство у подъезда, а также привести в должный вид дверной проем.

Суд встал на сторону инвалида и удовлетворил иск надзорного ведомства, которое взяло на контроль фактическое исполнение судебного решения.