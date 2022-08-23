Ковровчанин получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ковровский городской суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленный на местного жителя сотрудниками полиции.

Мужчина обвинялся в дискредитации Вооруженных сил России, а именно -в публикации на своей странице в известной соцсети фотографии с надписью «Нет войне!» и ссылкой, призывающей подписать петицию против специальной военной операции.

Сам ковровчанин вину в суде не признал и заявил, что не собирался дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации. Тем не менее, с учетом всех обстоятельств дела суд признал его виновным и наказал штрафом в размере 30 тысяч рублей.