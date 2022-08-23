Владимирский писатель Александр Сухарев награжден почетным знаком

Александр Петрович Сухарев известен владимирцам не только как писатель и журналист, но и как бывший прокурор областного центра, а также преподаватель. 14 июня он отметил 85-летие, и глава региона Александр Авдеев подписал указ о награждении Александра Петровича почетным «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» за большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Александр Сухарев является автором тысяч публикаций и десятков книг, значительная часть которых посвящена вопросам краеведения.