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Общество23 августа 2022 12:22

Владимирский писатель Александр Сухарев награжден почетным знаком

Ему вручен «Знак великого князя Андрея Боголюбского»
Алексей КОТМЫШЕВ

Александр Петрович Сухарев известен владимирцам не только как писатель и журналист, но и как бывший прокурор областного центра, а также преподаватель. 14 июня он отметил 85-летие, и глава региона Александр Авдеев подписал указ о награждении Александра Петровича почетным «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» за большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Александр Сухарев является автором тысяч публикаций и десятков книг, значительная часть которых посвящена вопросам краеведения.