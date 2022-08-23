Из-за лесных пожаров воздух во Владимире загрязнен почти в два раза больше, чем в Москве

Сегодня владимирцы жалуются на запах гари, который возник из-за лесных пожаров в Рязанской области. В регионе леса тоже горят, но очаги небольшие.

Приложение Air Matters онлайн показывает, насколько загрязнен воздух в 180 странах. Сейчас индекс загрязненности во Владимире - 90. А в Москве, где люди жаловались в последние дни на смог, почти в два раза меньше - 56!

Напомним, что из-за установившейся жары во Владимирской области запрещено посещать леса, жечь траву и жарить шашлыки. Наиболее сложная обстановка складывается в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Петушинском и Селивановском районах.

За минувшие сутки на всей территории Владимирской области было зафиксировано семь лесных пожаров — они происходили в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Петушинском и Селивановском районах. Общая площадь пожаров составила 19,3 гектара. Наиболее крупным был пожар в Селивановском районе — здесь площадь пожара составила 10 гектаров.